السلطات المصرية تنفذ اعدامات جديدة

رام الله - دنيا الوطن

أعدمت السلطات المصرية خمسة أشخاص من بينهم أربعة أدينوا بقتل طلاب بالكلية الحربية في تفجير بمدينة كفر الشيخ في دلتا مصر في 2015.



واتهم هؤلاء الأشخاص بأن لهم صلات بجماعة الإخوان المسلمين وأصدرت محكمة عسكرية الحكم ضدهم في تموز/ يوليو الماضي.



وقال مصدر أمني: إن إدارة سجن برج العرب في الإسكندرية شمالي مصر نفذت فجر اليوم حكم الإعدام في أربعة من المدانين في قضية قتل ثلاثة من طلاب الكلية الحربية في مدينة كفر الشيخ بدلتا مصر قبل أكثر من عام ونصف.