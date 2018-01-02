ترامب: 2018 هو عام مكافحة الاتجار بالبشر

ترامب: 2018 هو عام مكافحة الاتجار بالبشر
الرئيس الامريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انه سيخصص شهر كانون الثاني / يناير  للقضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر.

وأكد ترامب أن بلاده تؤكد من جديد التزامها  باستئصال شر الاستعباد، وإن الاتجار بالبشر هو مظهر حديث لأقدم وأكثر أنواع  الاستغلال البربرية.

وقال: "لا مكان له في عالمنا، إننا نتعهد بعمل أقصى ما في وسعنا لإنهاء  هذه الممارسة الفظيعة من اتجار بالبشر الأبرياء حول العالم، بحسب ما جاء على موقع أخبار مصر نقلا عن وكالة أنباء الشرق الاوسط".

وكشف ترامب عن أنه وخلال كانون الثاني/ يناير الجاري، سيوقع على مشروعي قانونين لمكافحة الاتجار  بالبشر.

وأشار إلى عدد من التدابير التي إتخذتها إدارته لمكافحة هذه الظاهرة، كالتصديق على قرار تنفيذي في فبراير الماضي يقضي بتقويض التنظيمات الإجرامية  الدولية وتدشين قوة عمل مشتركة تعمل بين الوكالات للتعاون مع الأمم الأخرى في القضاء  على الاتجار بالبشر.

فيديو أرشيفي: الاتجار بالبشر

 

أخبار ذات صلة

نائب ترامب يزور إسرائيل في 21 من الشهر الجاري

نائب ترامب يزور إسرائيل في 21 من الشهر الجاري

مقتل 55 جنديًا إسرائيليًا بينهم 16 حالة انتحار خلال 2017

مقتل 55 جنديًا إسرائيليًا بينهم 16 حالة انتحار خلال 2017

بعد اتهامات ترامب.. باكستان تستدعي سفير واشنطن لديها

بعد اتهامات ترامب.. باكستان تستدعي سفير واشنطن لديها

بي بي سي: ستة أسباب دفعت الإيرانيين للتظاهر

بي بي سي: ستة أسباب دفعت الإيرانيين للتظاهر

فيديو: كيف استقبلت أبرز مدن العالم عام 2018؟

فيديو: كيف استقبلت أبرز مدن العالم عام 2018؟

بسبب إيران.. ترامب يهاجم باراك أوباما

بسبب إيران.. ترامب يهاجم باراك أوباما

التعليقات

الدنيا حكايات

من العلاقات الأردنية السعودية

من العلاقات الأردنية السعودية

شؤون فلسطينية

عاكف المصري يطالب بإنقاذ غزة قبل انهيار الأوضاع الإنسانية

عاكف المصري يطالب بإنقاذ غزة قبل انهيار الأوضاع الإنسانية

الشباب والرياضة واتحاد الكرة يوزعون منحة الرئيس لأندية قطاع غزة

الشباب والرياضة واتحاد الكرة يوزعون منحة الرئيس لأندية قطاع غزة

أمين عام الرئاسة ينفي تصريحات منسوبة له حول كهرباء غزة

أمين عام الرئاسة ينفي تصريحات منسوبة له حول كهرباء غزة

الأزهر الشريف: قضيتا فلسطين والقدس احتلتا صدارة أعمالنا العام الماضي

الأزهر الشريف: قضيتا فلسطين والقدس احتلتا صدارة أعمالنا العام الماضي

عربي

سقوط قذيفتين سوريتين على إقليم خطاي جنوب شرق تركيا

سقوط قذيفتين سوريتين على إقليم خطاي جنوب شرق تركيا

الحكومة السعودية تُقر استراتيجية جديدة للدفاع الوطني

الحكومة السعودية تُقر استراتيجية جديدة للدفاع الوطني

الملف السوري يتصدر مباحثات ماكرون في الصين

الملف السوري يتصدر مباحثات ماكرون في الصين

أول تعليق رسمي من سوريا حول احتجاجات إيران

أول تعليق رسمي من سوريا حول احتجاجات إيران

منوعات

الجمهور يطرد &#34;بوسي&#34; من المسرح بسبب مافعلته بهم

الجمهور يطرد "بوسي" من المسرح بسبب مافعلته بهم

شيرين تثير ضجة برقصها الخليجي ووزنها الزائد

شيرين تثير ضجة برقصها الخليجي ووزنها الزائد

علا الفارس في أحضان شاب في غاية الوسامة

علا الفارس في أحضان شاب في غاية الوسامة

ممثلة تخطف قلب &#34;نيمار&#34;.. لاعب الكرة الأغلى بالعالم

ممثلة تخطف قلب "نيمار".. لاعب الكرة الأغلى بالعالم