ترامب: 2018 هو عام مكافحة الاتجار بالبشر

فيديو أرشيفي: الاتجار بالبشر

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انه سيخصص شهر كانون الثاني / يناير للقضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر.وأكد ترامب أن بلاده تؤكد من جديد التزامها باستئصال شر الاستعباد، وإن الاتجار بالبشر هو مظهر حديث لأقدم وأكثر أنواع الاستغلال البربرية.وقال: "لا مكان له في عالمنا، إننا نتعهد بعمل أقصى ما في وسعنا لإنهاء هذه الممارسة الفظيعة من اتجار بالبشر الأبرياء حول العالم، بحسب ما جاء على موقع أخبار مصر نقلا عن وكالة أنباء الشرق الاوسط".وكشف ترامب عن أنه وخلال كانون الثاني/ يناير الجاري، سيوقع على مشروعي قانونين لمكافحة الاتجار بالبشر.وأشار إلى عدد من التدابير التي إتخذتها إدارته لمكافحة هذه الظاهرة، كالتصديق على قرار تنفيذي في فبراير الماضي يقضي بتقويض التنظيمات الإجرامية الدولية وتدشين قوة عمل مشتركة تعمل بين الوكالات للتعاون مع الأمم الأخرى في القضاء على الاتجار بالبشر.