بسبب ترامب.. توبيخ علني نادر من باكستان لسفير أمريكا

رام الله - دنيا الوطن

استدعت باكستان السفير الأميركي لديها، لتقديم له توبيخ علني نادر من نوعه إثر انتقادات لاذعة وجهها الرئيس دونالد ترامب لإسلام آباد مهدداً بوقف المساعدات لها لاتهامها "بالكذب" بشأن إيواء من وصفهم بالـ"متطرفين".



وقالت وكالات باكستانية: إنه طُلب من السفير ديفيد هايل التوجه إلى وزارة الخارجية في العاصمة الباكستانية، بعد أن ردت إسلام آباد بغضب على اتهامات الرئيس الأميركي لها بـ"الكذب" بشأن إيواء متطرفين وذلك في آخر حلقة من الخلافات التي تهز تحالفهما.



وأكد متحدث باسم السفارة الأميركية أن هايل التقى مسؤولين لكنه أضاف "ليس لدينا أي تعليق حول جوهر اللقاء".



ولم تشأ وزارة الخارجية التعليق على المسألة في الوقت الحاضر.



وكان ترامب هاجم إسلام آباد في تغريدته الأولى للعام 2018 فكتب في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، أن "الولايات المتحدة وبحماقة أعطت باكستان أكثر من 33 مليار دولار من المساعدات في السنوات الـ15 الأخيرة، في حين لم يعطونا سوى أكاذيب وخداع معتقدين أن قادتنا أغبياء".