"العليا الإسرائيلية" تأمر بتجميد البناء في بؤرة استيطانية قرب شيلو

رام الله - دنيا الوطن

أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بتجميد البناء في بؤرة استيطانية أنشئت عام 1998 قرب مستوطنة شيلو، حتى يتم تسوية قضيتها.



وبحسب موقع صحيفة هآرتس العبرية، فإن المحكمة أمرت بالعمل على تسوية البؤرة الاستيطانية في غضون تسعة أشهر. مشيرا إلى أن 91 مبنى داخل البؤرة بنيت بشكل غير قانوني وكانت صدرت بحق غالبيتها أوامر هدم، وأن هناك مباني أخرى فيما يبدو بنيت على أراضٍ ذات ملكية خاصة للفلسطينيين.



وأشار الموقع إلى أن القرار اتخذ بعد التماس قدمه فلسطينيون من القرى المجاورة بالتعاون مع منظمة يش دين الإسرائيلية اليسارية، مطالبين بإخلاء البؤرة وتنفيذ أوامر الهدم التي صدرت مسبقا.