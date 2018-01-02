الجيش الإيراني يهدد: سنرد على الدول التي دعمت الشعب بالبلاد

رام الله - دنيا الوطن

قالت القوات الإيرانية المسلحة: إنه سيرد بالمثل على الدول التي تدعم من وصفهم بـ "مثيري الشغب" في البلاد على خلفية موجة الاحتجاجات المستمرة منذ ستة أيام.



وأكد العميد مسعود جزائري كبير المتحدثين باسم القوات المسلحة الإيرانية، أن دعم أعلى مسؤول في الولايات المتحدة، أي الرئيس دونالد ترامب، "لمثيري الشغب بمعية عدد من الحكومات ووسائل الإعلام الاستكبارية"، ومنها شبكة (CNN) الأمريكية، "مؤشر لمخطط أمريكي لإثارة فتنة جديدة في إيران"، مؤكدا أن "أعداء الثورة الإسلامية لم يعد لهم سوى الهوان والفشل".