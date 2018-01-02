حرس الحدود الاردني: إحباط تهريب كمية من المخدرات من سوريا

حرس الحدود الاردني: إحباط تهريب كمية من المخدرات من سوريا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن حرس الحدود الأردني أمس الإثنين، انه أحبط عملية تسلل وتهريب كمية كبيرة من المخدرات من سوريا إلى المملكة.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في بيان اليوم الثلاثاء: "إن المنطقة العسكرية الشمالية تمكنت من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات أمس الإثنين ضمن المنطقة الفاصلة بين الحدود الأردنية السورية"، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

وأوضح أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك بعد مشاهدة سبعة أشخاص ينوون التسلل إلى الأراضي الأردنية، ما أدى إلى تراجعهم باتجاه العمق السوري".

وأشار المصدر إلى أن القوات ضبطت بعد تفتيش المنطقة "226 ألف حبة ترامادول و40 مكعب هيروين و40 كف حشيش"، لافتا إلى أنه "تم تحويلها إلى الجهات المختصة".

وأحبطت السلطات الأردنية مراراً عمليات تهريب كميات كبيرة من الحبوب المخدرة على الحدود مع سوريا خلال الأعوام الأخيرة.

ونشطت عمليات التهريب والتسلل على الحدود الأردنية السورية الممتدة على طول 378 كيلومترا بعد اندلاع الأزمة السورية في مارس من العام 2011.

فيديو أرشيفي: قوات حرس الحدود تحبط محاولة تهريب مخدرات من الجانب السوري

 

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