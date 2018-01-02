الحكومة: قانون القدس الموحدة ينحدر من نفس الصيغة الاستعمارية للاحتلال

رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني يوسف المحمود: إن تصويت الكنيست على ما سمي (قانون القدس الموحدة) ينحدر من نفس الصيغة الاستعمارية الاحتلالية التي نتج عنها اعلان ترامب حول عاصمتنا المحتلة، وعلى إيقاعه تصدر اسرائيل ما تسمى بقرارات وقوانين احتلالية غاشمة منها ما أطلقت عليه فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية خلال الساعات الماضية.



وأضاف المتحدث الرسمي بان تلك القرارات التي تتصل بعاصمتنا أو بكامل ارضنا المحتلة عام 67 هي قرارات عنصرية تندرج ضمن الاعتداءات الاحتلالية وهي صادرة عن سلطة احتلال بقوة السلاح الذي يعتبر جريمة حرب حسب القوانين الدولية وقرارات الامم المتحدة.



وأضاف المتحدث الرسمي: اذا كان الذي يصدر تلك القرارات لا شرعية له على ارضنا المحتلة عام 67 فمن الطبيعي ان تكون قراراته وكافة تحركاته باطلة وغير شرعية وتضاف الى سجل اعتداءاته ومعاداته أساس وجوهر السلام المنشود، وبالتالي يجب محاسبته ومساءلته وادانة كل ما يقترفه بحق أبناء شعبنا وارضنا وبحق السلام والأمن في المنطقة برمتها.