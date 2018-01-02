مصر تلغي زيارة سرية لمسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية

ارشيفي: العلاقات الاسرائيلية المصرية

رام الله - دنيا الوطنقررت مصر إلغاء زيارة سرية للمدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، يوفال روتم، والتي كانت مقررة الشهر الماضي، وذلك إثر إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن القدس عاصمة لإسرائيل.ووفق ما أورد موقع (واللاه) العبري، فإن روتم كان من المفترض أن يقوم بزيارته الأولى لمصر منذ أن تسلم منصب المدير العام لوزارة الخارجية.ونقل عن مصادر، وصفت بأنها مطلعة قولها إن المصريين ألغوا الزيارة في أعقاب العاصفة التي ثارت في العالم العربي بعد خطاب ترامب، فيما رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية التعقيب على ذلك.وأشار الموقع، إلى أن زيارة روتم كان من المفترض أن تكون استمرارا في اتجاه التقارب الدبلوماسي الملحوظ بين إسرائيل ومصر، وذلك بعد اللقاء العلني الأول لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر الماضي، وعلى خلفية تعزيز التعاون الاستخباري والأمني في السنوات الأخيرة.يذكر أنه في آب/أغسطس الماضي، عاد سفير إسرائيل في مصر، دافيد غوفرين، للعمل في السفارة الإسرائيلية في القاهرة مع باقي موظفي السفارة، بعد ثمانية شهور كانت السفارة فيها خالية بسبب مخاوف أمنية.