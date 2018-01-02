"الإعلام": حجارة القدس ستهزم إرهاب "الكنيست"

"الإعلام": حجارة القدس ستهزم إرهاب "الكنيست"
رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت وزارة الإعلام مصادق برلمان الاحتلال “الكنيست” على مشروع قانون "القدس الموحدة"، والذي يحظر نقل أجزاء من القدس المحتلة بأي تسوية مستقبلية إلا بموافقة 80 عضو كنيست إمعاناً في إرهاب الدولة، وتشريعًا للتطرّف والعنصرية.

وأكدت أن مشروع “القدس الموحدة” ليس موجهًا فقط ضد أبناء شعبنا، بل يطال العالم أجمع، الذي يرفض الاحتلال والاستيطان، ويلفظ كل أشكال العنصرية والكراهية، ووقف ضد قرار الرئيس الأمريكي المنحاز ضد القدس.

وأت الوزارة في أن برلمان إسرائيل وقراراته سيعجز عن هزيمة القدس بأهلها ألأصليين، وبحجارتها العتيقة، وبأشجارها الراسخة في قرار الأرض، وبمقدساتها الإسلامية والمسيحية، التي تفوق في زمنها الاحتلال الطارئ بآلاف الأضعاف.

وحثّت برلمانات العالم ومجالسه التشريعية على التحرك الفوري، وفرض مقاطعة شاملة على برلمان إسرائيل ونوابها العنصريين، الذي اقترحوا ودعموا ودافعوا عن القرار الإرهابي، وأجمعوا على الاستهتار بالقانون الدولي، والتهكم على قرارات الأمم المتحدة التي صنعت دولتهم عبر القرار 181.

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