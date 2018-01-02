نقابة سائقي الأجرة تطالب بتخفيض أسعار المحروقات

نقابة سائقي الأجرة تطالب بتخفيض أسعار المحروقات
رام الله - دنيا الوطن
طالب رئيس نقابة سائقي الأجرة جمال جراد، اليوم الثلاثاء، الجهات المختصة بتقديم تسهيلات للسائقين، وتخفيض أسعار المحروقات.

وقال جراد في بيان صحفي: إن قطاع النقل والمواصلات، يعاني من معيقات كبيرة، وذلك بسبب الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة، بالإضافة إلى تدني في الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وأضاف، أن السائقين يعيشون ظروفاً قاسية نتيجة تشديد الحصار على القطاع.

وحول استمرار غلاء أسعار المحروقات، أوضح جراد، أن الاحتلال يمارس أبشع أنواع الظلم ضد الشعب الفلسطيني بإغلاقه جميع المعابر، والتحكم بتوقيت ودخول البضائع، مشيراً إلى أن هذا يدلل على الوجه القبيح للاحتلال الذي يتحمل المسؤولية الكاملة بغلاء المحروقات، وقال: "الاحتلال يعمل جاهداً على شل حركة قطاع النقل والمواصلات بغزة بكافة الوسائل والطرق".

وطالب الجهات المسؤولة بضرورة التخفيف من معاناة الشعب والتخفيف من معاناة عمال سائقي الأجرة، مطالباً حكومة الوفاق بالوقوف على مسؤولياتها إلى جانب عمال سائقي الأجرة.

ودعا المجتمع الدولي بالضغط علي الاحتلال لرفع الحصار والظلم عن قطاع غزة، وفتح المعابر وإدخال البضائع والمحروقات.

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