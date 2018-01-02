مسؤول إيراني لـ"ترامب": توقف عن إضاعة الوقت على (تويتر)

فيديو أرشيفي: الاحتجاجات في إيران

رام الله - دنيا الوطنطالبت إيران الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتوقف عن التدخل في شؤون إيران الداخلية، عبر تغريداته المتكررة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، داعيةً إياه إلى التوجه لمشاكل بلاده.وطالب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي سيد البيت الأبيض، أن يولي اهتمامه إلى الشؤون الداخلية الأمريكية، بدلاً من إضاعة وقته بنشر تغريدات على (تويتر) بخصوص الأحداث الأخيرة في إيران.ودعا قاسمي ترامب إلى تطبيق مبادئ (زردشت)، وهي حسن الكلام والمعاملة، والتعلم من التاريخ الإيراني، بغية جلب الاحترام إلى الولايات المتحدة.وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الأمريكي عن دعمه الكامل للاحتجاجات، التي تشهدها المدن الإيرانية، مشيراً إلى أن "الأنظمة الظالمة" لن تستمر إلى الأبد، حسب تعبيره.وكتب ترامب، في تغريدتين نشرهما مساء السبت الماضي: "كل العالم يفهم أن الشعب الإيراني الطيب يريد التغيير، ما يخشاه قادته بشكل أكبر، فضلاً عن القوة العسكرية الضخمة للولايات المتحدة، هو الشعب الإيراني".وتأتي تصريحاته على خلفية خروج آلاف المتظاهرين، من ضمنهم طلاب، في احتجاجات تندد بالغلاء والفساد وسياسات الحكومة الداخلية والخارجية، وتردي الأوضاع الاقتصادية في عهد الرئيس حسن روحاني.