الرئيس عباس يجدد ثقته بالدكتور يونس عمرو رئيساً للقدس المفتوحة

الرئيس عباس يجدد ثقته بالدكتور يونس عمرو رئيساً للقدس المفتوحة
الدكتور يونس عمرو
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، قراراً بتجديد رئاسة الدكتور يونس عمرو لجامعة القدس المفتوحة لمدة أربع سنوات جديدة، اعتباراً من 12 كانون الثاني/ يناير 2018.

وتقدم الدكتور عمرو في حديث خاص عبر "دنيا الوطن" بشكره وتقديره وامتنانه للرئيس محمود عباس على تجديد ثقته به لرئاسة الجامعة لدورة جديدة.

وعاهد الرئيس والشعب الفلسطيني وجامعة القدس المفتوحة وطلبتها وكادرها والمسيرة التعليمية كافة، بأن يكون جندياً مخلصاً وخادماً وفياً لهم، ولرسالة الجامعة الوطنية الفلسطينية الجامعة، والتي تحمل شعار منظمة التحرير الفلسطينية، البيت الفلسطيني الموحد والجامع لكل الفلسطينيين.

وشدد عمرو على أنه سيحافظ على هذه الثقة، وسيكون خادماً مخلصاً للوطن، ولقائد المسيرة التعليمية الأول الرئيس محمود عباس .  

ويعتبر الدكتور عمرو من مؤسسي التعليم العالي في فلسطين، وهو عضو مجلس ثوري في حركة فتح للدورة الثانية، وشغل منصب رئيس اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين، ويحمل شهادة الدكتوراة بالأدب العربي من الجامعات المصرية. 

وتتقدم إدارة موقع "دنيا الوطن" وكافة العاملين فيه بالتهنئة والتبريك للدكتور عمرو على ثقة الرئيس عباس، معتبرين هذا المرسوم بأنه ترسيخ لمبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب.

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