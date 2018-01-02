ماذا قالت تركيا عن تظاهرات إيران

ماذا قالت تركيا عن تظاهرات إيران
رام الله - دنيا الوطن
عبرت تركيا، اليوم الثلاثاء، عن قلقها إزاء الأنباء حول سقوط قتلى وتدمير المباني العامة في الاحتجاجات الشعبية والاشتباكات بين المحتجين والشرطة في إيران خلال الأيام الماضية.

وبحسب "روسيا اليوم" فقد أكد البيان على إيلاء تركيا أهمية كبيرة للسلم الاجتماعي والاستقرار في إيران الصديقة والشقيقة.وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية التركية: "نؤمن بضرورة تجنب العنف وعدم الانجرار وراء الاستفزازات، مع الأخذ بعين الاعتبار، تصريحات الرئيس حسن روحاني في هذا الإطار، التي أقر فيها بحق الشعب في التظاهر السلمي، لكن دون انتهاك القوانين والإضرار بالممتلكات العامة". وعبرت الوزارة عن أملها بألاّ تكون هناك تدخلات أجنبية في الشأن الإيراني.

وأبدت الخارجية تمنياتها في أن يسود الهدوء البلاد بأسرع وقت، ويتم تغليب الحكمة، للحيلولة دون تصاعد الأحداث، وتجنب الخطابات والتدخلات الخارجية المحرضة.

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