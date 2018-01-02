الدفاع الهندية تشتري 240 قنبلة جوية من روسيا

الدفاع الهندية تشتري 240 قنبلة جوية من روسيا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وافق نيرمالا سيثارامان وزير الدفاع الهندي، على اقتراح لشراء 240 قنبلة جوية، بحسب ما جاء في بيان للوزارة.

وأوضحت الوزارة، أن "الاقتراح يتعلق بشراء 240 قنبلة من شركة روس أوبورون أكسبورت الروسية، بقيمة إجمالية تبلغ اثني عشر ملياراً و540 مليون روبية (حوالي 196 مليون دولار)"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقالت الوزارة في بيانها: "إن هذه القنابل تستخدم بالفعل من قبل سلاح الجو الهندي، كجزء من فئة الأسلحة عالية الدقة، وما يستدعي عقد هذه الصفقة هو نقص هذا النوع من القنابل في ترسانة سلاح الجو الهندي، فضلاً عن تعزيزها القدرة الهجومية للمقاتلات الهندية".

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