قتلى وإصابات في انفجار لشركة مطاحن ومخابز بمصر

قتلى وإصابات في انفجار لشركة مطاحن ومخابز بمصر
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قتل عامل، اليوم الثلاثاء، في انفجار إحدى صوامع الغلال التابعة لشركة مطاحن ومخابز وسط الدلتا بطنطا بمحافظة الغربية المصرية، فيما أصيب تسعة آخرون.

الانفجار وقع أثناء أعمال صيانة في سير نقل القمح، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.

ووفقاً لصحف محلية مصرية، فبعد معاينة أولية للحريق من قبل النيابة، تبين أن سبب الحريق المبدئي يرجع إلى انفجار حدث في غرفة كهرباء التحكم في رفع الغلال، أثناء قيام العمال بعمل صيانة في سير نقل القمح.

وذكرت مصادر طبية أن تسعة مصابين نقلوا إلى مستشفى "الجامعة" في طنطا، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث.

فيديو أرشيفي: محافظ الدقهلية يتفقد مصابي حادث انفجار اسطوانتي غاز بأحد المخابز بمركز ميت غمر

 

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