إصابة شرطي عراقي في انفجار عبوة بالرمادي

رام الله - دنيا الوطنأصيب أحد عناصر الشرطة العراقية بجروح، نتيجة انفجار عبوة ناسفة، وقع شمالي الرمادي بمحافظة الأنبار اليوم الثلاثاء، بحسب ما أفاده مصدر عسكري عراقي.

وفي التفاصيل، أوضح المصدر، أن عبوة ناسفة كانت مثبتة أسفل سيارة شخصية لأحد منتسبي الشرطة في منطقة الوذياب شمال الرمادي، انفجرت ما أسفر عن إصابته بجروح بالغة، بحسب ما جاء على موقع أخبار مصر نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.



وقال: "إن قوة من الجيش طوقت منطقة البوذياب لغرض تفتيشها والبحث عن العناصر المسلحة التي نفذت الهجوم".

فيديو أرشيفي: انفجار عبوة ناسفة في الرمادي

يذكر، أن القوات الأمنية والعشائر تسيطر على منطقة البوذياب شمال الرمادي، فيما تواصل تلك القوات تطهير المنطقة من العبوات الناسفة.