كوريا الجنوبية تعرض المفاوضات على جارتها الشمالية

فيديو أرشيفي: الخلافات بين كوريا الشمالية والجنوبية

رام الله - دنيا الوطنقدمت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عرضاً على جارتها الشمالية، يقضي بإجراء مفاوضات في التاسع من كانون الثاني/يناير الجاري، وذلك بعد تلميح الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى إمكانية مشاركة بلاده في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ينظمها الجنوب.وقال وزير إعادة التوحيد الكوري الجنوبي، شو ميونغ غيون: "نأمل أن يتمكن الجنوب والشمال من الجلوس وجهاً لوجه لبحث مشاركة وفد كوريا الشمالية في ألعاب بيونغ تشانغ"، وفق ما أورد موقع (سكاي نيوز عربية).وأشار الوزير، إلى ضرورة بحث "مسائل أخرى ذات اهتمام متبادل من أجل تحسين العلاقات بين الكوريتين".وكان زعيم كوريا الشمالية قد قال، الاثنين، في رسالة إلى الشعب الكوري الشمالي بمناسبة العام الجديد: "إننا على استعداد لاتخاذ الخطوات الضرورية لإرسال وفدنا إلى ألعاب بيونغ تشانغ".وقدمت سلطات كوريا الجنوبية، ومنظمو ألعاب بيونغ تشانغ، دورة الألعاب هذه على أنها "دورة ألعاب أولمبية للسلام"، وستعقد من التاسع إلى 25 شباط/ فبراير.وتريد سيول ومنظمو الألعاب، أن تشارك كوريا الشمالية في "دورة ألعاب السلام"، غير أن مشاركة بيونغيانغ في الأحداث الرياضية، تعتمد إلى حد كبير على تطورات الوضع السياسي والعسكري في شبه الجزيرة.وفي كلمته بمناسبة العام الجديد، أبدى كيم تأييده لتحسين العلاقات بين الكوريتين، وقال "إننا بحاجة إلى تحسين العلاقات المجمدة بين الشمال والجنوب، وجعل هذا العام نقطة تحول في التاريخ الوطني" الكوري.