مقتل عشرة آلاف سوري في الأحداث الدامية خلال العام الماضي

أرشيفي: مقتل مئات المدنيين في سوريا

رام الله - دنيا الوطنلقي أكثر من عشرة آلاف سوري مصرعهم، وأصيب آخرون في عموم الأراضي السورية خلال العام الماضي، وفق ما وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان.واعتبرت الشبكة، أن الاتفاقات المبرمة بين الأطراف العسكرية والإقليمية في سوريا، ساهمت في تخفيف القتل بمعدل كبير، في إشارة إلى وقف إطلاق النار وخفض التصعيد، وفق ما أورد موقع (سكاي نيوز عربية).وطلبت الشبكة من روسيا، بضرورة التزامها بإيقاف عمليات الجيش السوري العسكرية، التي تتسبب في مقتل مئات المدنيين، مشيرة إلى أن معظم الخروقات سجلت باسم الحكومة السورية.