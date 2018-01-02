السلطات المصرية تنفذ حكم الإعدام لأربعة مدانين في قضية "إرهابية"

السلطات المصرية تنفذ حكم الإعدام لأربعة مدانين في قضية "إرهابية"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
طبقت السلطات المصرية اليوم الثلاثاء، حكم الإعدام لأربعة مُدانين في قضية ستاد كفر الشيخ بسجن برج العرب في الإسكندرية.

وأشارت مصادر أمنية إلى تنفيذ الإعدام جاء بعد صدور حكم نهائي واجب النفاذ بحقهم من قبل المحكمة العسكرية المصرية، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

وحسب المصادر، نقلت سيارات الإسعاف الجثث إلى مشرحة كوم الدكة.

وتعود أحداث القضية إلى 15 نسيان/ إبريل 2015؛ حيث تم تفجير عبوة ناسفة بغرفة ملاصقة لبوابة الاستاد الرياضي في مدينة كفر الشيخ، شمالي مصر، وأمام مكان تجمع طلبة الكلية الحربية للسفر للقاهرة، ما أدى لمقتل ثلاثة طلاب، وإصابة اثنين آخرين.

وكانت السلطات المصرية، نفذت حكم الإعدام يوم الثلاثاء الماضي بحق خمسة عشر من المدانين في قضايا "إرهاب"، على خلفية اتهامهم بقتل ضباط وجنود القوات المسلحة في شمال سيناء.

فيديو أرشيفي: ‫محكمة جنايات بورسعيد حكم إعدام 21 متهم‬

 

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