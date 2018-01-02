مصرع 65 من مقاتلي تنظيم الدولة في أفغانستان

مصرع 65 من مقاتلي تنظيم الدولة في أفغانستان
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
لقي 65 مسلحاً من تنظيم الدولة مصرعهم، وأصيب 18 آخرون اليوم الثلاثاء، خلال عمليات للقوات الأفغانية المسلحة، وذلك وفق ما أورد عدد من وسائل الإعلام الأفغانية.

وقال ممثل حاكم مقاطعة نانغارهار، عطا الله هوجياني، إن مدنياً قتل أثناء العمليات، وأصيب 13 آخرون، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم).

وفى وقت سابق، ذكر شريف يافتالي، رئيس الأركان العامة للجيش في أفغانستان، أنه لا يتواجد في البلاد أكثر من ألفي مسلح من تنظيم الدولة، حيث تدهورت الأوضاع الأمنية في أفغانستان بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة.

وقد شنت حركة طالبان الراديكالية التي كانت تسيطر سابقاً على أراض واسعة في المناطق الريفية من البلاد، هجوماً على المدن الكبيرة، فيما ازداد تواجد ونفوذ وتأثير مسلحي تنظيم الدولة أيضاً على أراضي البلاد.

فيديو أرشيفي: خارطة وجود تنظيم الدولة في أفغانستان
 

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