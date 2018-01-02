استطلاع رأي: الليكود يتصدرون.. وتراجع القائمة العربية





وفي تحليل للمعسكرات، يشير الاستطلاع الى حصول معسكر اليمين على 66 مقعداً، واليسار على 54.



رام الله - دنيا الوطنأظهر استطلاع رأي إسرائيلي، أجراه معهد (غيوكراتوغرافيا) تقدم حزب الليكود على الأحزاب الأخرى، مع 31 نائباً، بينما يرجع حزب (يوجد مستقبل) إلى المكان الثاني مع 26 نائباً.أما حزب (المعسكر الصهيوني) فجاء في المركز الثالث مع 13 نائباً فقط، وكما يذكر فقد تكهن استطلاع للرأي، قبل أسبوعين، بحدوث انقلاب مفاجئ لصالح (يوجد مستقبل) حيث منحه 27 مقعداً، مقابل 24 لليكود.أما البيت اليهودي بقيادة نفتالي بينت فيرجع إلى 12 مقعداً، مقابل 20 في الاستطلاع السابق، وتنخفض قوة القائمة المشتركة إلى تسعة مقاعد، يليها حزب (كلنا)، بقيادة موشيه كحلون، مع 8 مقاعد.وقال البروفيسور آبي دغاني، الذي أجرى الاستطلاع: إن قوة الليكود انخفضت في الأسبوعين الماضيين، بسبب احتلال موضوع التحقيقات مع نتنياهو للعناوين الرئيسية.وحسب أقواله فإن المقاعد التي انتقلت من الليكود، وجدت مكاناً مؤقتاً في البيت اليهودي، الذي قفز إلى 20 مقعداً، لكنه منذ ذلك الوقت بدأ الهجوم اليساري على نتنياهو، الأمر الذي أعاد مصوتي اليمين إلى الليكود.وحسب الاستطلاع الجديد يحصل حزب (يسرائيل بيتنا) بقيادة افيغدور ليبرمان، على أربعة مقاعد، و(يهدوت هتوراه) على سبعة مقاعد، وحزب (ميرتس) على ستة مقاعد، وحزب (شاس) على أربعة مقاعد، بل يلامس حافة نسبة الحسم.