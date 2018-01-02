تهديد رسمي إسرائيلي للمهاجرين: المغادرة أو الاعتقال

تهديد رسمي إسرائيلي للمهاجرين: المغادرة أو الاعتقال
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت صحيفة (هآرتس) العبرية، أن السلطات الإسرائيلية، بدأت الحملة الرسمية لطرد طالبي اللجوء الأفارقة، فقد دعت ما تسمى بـ (سلطة الإسكان والهجرة) المهاجرين الإرتيريين والسودانيين إلى مغادرة إسرائيل خلال ثلاثة أشهر، او يتم اعتقالهم في السجن إلى أجل غير مسمى.

 وأعلنت السلطات الإسرائيلية، بأنه ابتداء من نيسان/ أبريل المقبل، ستبدأ العمل على تطبيق القانون ضد من تطالب بطردهم وضد من يشغلهم، ومن لا يغادر سيتم اعتقاله، وتغريم المشغلين.

ويتواجد في إسرائيل حوالي 35 ألف إرتيري وسوداني، لديهم 5000 طفل آخر ولدوا في إسرائيل، وتحتفظ الأغلبية الساحقة منهم بتأشيرة مؤقتة يلزم تجديدها كل ثلاثة أشهر، ومن المتوقع أن تبلغ سلطة الإسكان والهجرة في الأشهر المقبلة الآلاف منهم بأن هذه هي المرة الأخيرة، التي ستجدد فيها تصريح إقامتهم، ويجب أن يغادروا إسرائيل قبل انتهاء فترة التأشيرة.

 وتقترح السلطة، أن يغادر هؤلاء إلى وطنهم أو أوغندا أو رواندا، وسيمارس هذا الضغط، أيضا، على 970 محتجزاً في مرفق حولوت، الذي يتوقع أن يتم إغلاقه في غضون شهرين ونصف الشهر، وعلى 450 أفريقياً يحتجزون في سجن (سهرونيم).

وفي آب/ أغسطس الماضي، حددت المحكمة العليا، أنه من الممكن ترحيل الإرتيريين والسودانيين إلى رواندا، ولكن بشرط أن يتغير الاتفاق بين البلدين، ولا يتطلب موافقة المبعدين.

وعقب صدور الحكم، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه عدل الاتفاق مع رواندا بطريقة تمكن من ترحيل المهاجرين دون موافقتهم، وتخطط السلطة الآن لسجن طالبي اللجوء الذين يرفضون مغادرة إسرائيل، إلى أجل غير مسمى، وفقاً لشرط في القانون يسمح للشخص الذي لا يتعاون مع ترحيله بالاحتجاز.

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