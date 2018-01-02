رغم قبضة الحوثي الأمنية.. اللواء "الأحمر" يصل إلى مأرب

رغم قبضة الحوثي الأمنية.. اللواء "الأحمر" يصل إلى مأرب
اللواء علي صالح الأحمر
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام عربية ودولية، بوصول اللواء علي صالح الأحمر، "الأخ غير الشقيق" للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، فجر اليوم الثلاثاء، محافظة (مأرب) الخاضعة للحكومة الشرعية، التي يتزعمها الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وقالت وكالة (الأناضول) التركية: إن اللواء الأحمر، تمكن من الخروج من صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة (الحوثيين)، والانتقال لمحافظة مأرب، رغم القبضة الأمنية المشددة التي تفرضها الجماعة على مداخل ومخارج المدينة.

ولم تكشف (الأناضول)، عن الطرق التي سلكها شقيق صالح من أجل الهروب من صنعاء والوصول إلى مأرب، بعد اعتقالات طالت العشرات من أسرة الرئيس السابق والقادة العسكريين المقربين منه في صنعاء.

ويعتبر الأحمر، أرفع مسؤول عسكري من أقارب الرئيس علي عبد الله صالح، ينتقل لمناطق تسيطر عليها قوات تابعة للجيش اليمني، منذ مقتل صالح على أيدي الحوثيين في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

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