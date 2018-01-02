روسيا تطالب الجيش السوري بـ"التصدي بحزم" لمسلحي المعارضة في حرستا

فيديو أرشيفي: معارك الجيش السوري

رام الله - دنيا الوطنطالبت القوات الروسية المتواجدة في قاعدة حميميم العسكرية، من الجيش السوري "التصدي بحزم لمسلحي المعارضة في مدينة حرستا شرقي العاصمة دمشق".وقال المتحدث الرسمي باسم قاعدة حميميم، أليكسندر إيفانوف، عبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لقاعدة حميميم الروسية يوم الاثنين: "نأمل من قوات الحرس الجمهوري في القوات الحكومية السورية، إبداء المزيد من الجدية في التصدي للهجمات الإرهابية في منطقة حرستا، التي تشهد نزاعا دموياً منذ بداية الصراع في سورية"، وفق ما أوردت صحيفة (القدس).وأوضح قائد عسكري في غرفة عمليات "معركة حرستا" التي أطلقتها قوات من المعارضة ضد الجيش الحكومي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، أن "القوات الحكومية كثفت قصفها المدفعي والصاروخي على مدينة حرستا وبعض بلدات الغوطة الشرقية، حيث أطلق الطيران الحربي أكثر من مئة صاروخ، وما يزيد عن 300 قذيفة هاون ومدفعية، مما أدى لمقتل ثمانية أشخاص بينهم طفلان وسقوط عشرات الجرحى".وأكد القائد العسكري، مقتل أكثر من 30 عنصراً من القوات الحكومية، بينهم العميد علي ديوب قائد اللواء 138 دبابات، ومقتل الملازم أول أحمد منير عليشة.من جانبه، قال مصدر إعلامي مقرب من القوات الحكومية "إن القوات الحكومية تخوض معارك عنيفة جداً في مدينة حرستا شرق العاصمة دمشق، وتستهدف مواقع وتحركات المسلحين في محيط إدارة المركبات بحرستا، وسط اشتباكات عنيفة بين قوات الاقتحام في الجيش السوري والمسلحين".