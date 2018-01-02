خاشقجي: الأمير بن سلمان سيصدر قرارات جريئة بشأن الأسرة المالكة

واعتبر الإعلامي السعودي أنه "لا توجد أهداف سياسية تبرر الاعتقالات في السعودية، وأمر السلطة حسم لصالح الأمير محمد بن سلمان"، فيما أكد أيضاً غياب معلومات وفيرة حول ما يجري داخل فندق (ريتز كارلتون)، الذي يقيم فيه حالياً الأمراء المعتقلون، مبيناً أن الأنباء المتداولة لا يمكن نفيها أو تأكيدها و"ما سرب للإعلام شائعات".



فيديو أرشيفي: تصريحات الأمير محمد بن سلمان لقناة العربية









رام الله - دنيا الوطنقال الكاتب والإعلامي السعودي الشهير جمال خاشقجي: إن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، يقوم حاليًا بتقليص أسرة (آل سعود) "العائلة المالكة في السعودية"، وأنه سيصدر قريباً قرارات جريئة بتقليص البيت الملكي السعودي.وأكد خاشقجي، لفضائية (التلفزيون العربي) أن بن سلمان "يعيد ترتيب البيت المالك السعودي.. وهذا مفيد للمملكة، متابعًا: الحكم في السعودية حسم للأمير محمد بن سلمان.وأعرب الكاتب السعودي عن دعمه لهذه السياسية، مبينًا أن هناك 10 آلاف أمير في السعودية، يتصرف كل واحد منهم كملك صغير، يضر بالمملكة اقتصادياً، ويشيع الفساد والتبعية بين آلاف المواطنين.كما عبر خاشقجي، عن دعمه لحملة مكافحة الفساد، التي تجري في السعودية بقرار ملكي صادر منذ الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بقيادة ولي العهد، مضيفًا: "يجب أن نؤازر الأمير محمد بن سلمان في حربه على الفساد، ويجب أن تقوم الصحافة بدورها في ذلك".