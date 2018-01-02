إيزنكوت: نصف قوات "حزب الله" تقاتل خارج لبنان

فيديو أرشيفي.. إسرائيل: حزب الله من أفضل جيوش الشرق الأوسط



رام الله - دنيا الوطنقال غادي إيزنكوت رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إن حزب الله اللبناني، تغير من قوة تدافع عن لبنان إلى وكيل إيران في المنطقة.وأكد إيزنكوت، أن الحزب اللبناني، يحارب بالنيابة عن إيران في سوريا والعراق واليمن، متابعًا: "لقد أخلى الحزب أكثر من نصف قواته إلى خارج لبنان".وأضاف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، نبذل جهودًا عسكرية ودولية لمنع التواجد الإيراني في سوريا، فتعزيز وجود إيران للقتال إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد، سيكون سيئًا بالنسبة لإسرائيل وسوريا ودول أوروبا.