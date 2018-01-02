فوضى تعم عدداً من المطارات الأمريكية والسبب

فوضى تعم عدداً من المطارات الأمريكية والسبب
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أدى عطل في شبكة الحاسوب الخاصة بمكاتب الهجرة إلى تكدس المسافرين في طوابير طويلة، وذلك في عدد من المطارات الأميركية، وفق ما أوضحت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية.

وقالت الإدارة، في بيان لها وفق ما أورد موقع (سكاي نيوز عربية)، إن تعطل الشبكة بدأ في حوالي الساعة 00:30 بتوقيت غرينيتش، وتم حله في حوالي الساعة 02:30.

وأضافت أن جميع المطارات، عادت للعمل بعد فترات انتظار للمسافرين كانت أطول من المعتاد، منوهةً إلى أنه لا يوجد في الوقت الحالي، ما يشير إلى أن تعطل الخدمة كان نتيجة عمل تخريبي"، لافتةً إلى أنه تم التعامل مع المسافرين من خلال إجراءات بديلة.

ونشر مسافرون قادمون إلى الولايات المتحدة، صوراً على وسائل التواصل الاجتماعي لطوابير طويلة في مطار (جون كنيدي الدولي) في نيويورك، ومطار هارتفسيلد جاكسون أتلانتا الدولي، فيما تأثرت مطارات أخرى أيضاً، منها مطار (دنفر الدولي).

أرشيفي: الإجراءات الأمنية في المطارات الأمريكية
 

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