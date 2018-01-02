الحصيلة 24.. مقتل تسعة متظاهرين واعتقال 450 آخرين في إيران

أرشيفي: مظاهرات في عدد من المدن الإيرانية

رام الله - دنيا الوطنقال التلفزيون الإيراني، إن تسعة متظاهرين قتلوا في الاحتجاجات التي اندلعت الليلة الماضية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع عدد القتلى مع استمرار الاحتجاجات في المدن الإيرانية لليوم الخامس على التوالي، إلى 24 قتيلاً بينهم ثلاثة من رجال الأمن.وأوضح التلفزيون الإيراني، اليوم الثلاثاء، أنه "بذلك وصلت حصيلة القتلى خلال ستة أيام من المظاهرات إلى 20 شخصاً على الأقل".وأضاف أن ستة ممن وصفهم بـ" مثيري الشغب" قتلوا خلال هجوم على مركز للشرطة في مدينة قدري جان بمحافظة أصفهان وسط البلاد، كما وقعت اشتباكات عندما حاول "مثيرو الشغب" سرقة بنادق من مركز الشرطة.وفي ذات السياق، نقلت (روسيا اليوم)، عن مسؤول إيران، أن عدد المعتقلين في طهران بلغ منذ اندلاع الاحتجاجات 450 شخصاً.وكانت وكالات أنباء إيرانية، نقلت الاثنين أن شرطياً لقي مصرعه فيما أصيب ثلاثة آخرون جراء إطلاق الرصاص من قبل أحد المتظاهرين في مدينة نجف آباد في محافظة أصفهان، موضحةً أن المتظاهر استخدم بندقية صيد في هجومه.وفي ذات السياق، قالت وكالة (مهر) الإيرانية الموالية للحكومة، إن عنصرين أمن من وحدات "الباسيج" قتلوا على أيدي محتجين في المدينة ذاتها مساء الاثنين.