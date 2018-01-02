الحصيلة 24.. مقتل تسعة متظاهرين واعتقال 450 آخرين في إيران

الحصيلة 24.. مقتل تسعة متظاهرين واعتقال 450 آخرين في إيران
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال التلفزيون الإيراني، إن تسعة متظاهرين قتلوا في الاحتجاجات التي اندلعت الليلة الماضية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع عدد القتلى مع استمرار الاحتجاجات في المدن الإيرانية لليوم الخامس على التوالي، إلى 24 قتيلاً بينهم ثلاثة من رجال الأمن.

وأوضح التلفزيون الإيراني، اليوم الثلاثاء، أنه "بذلك وصلت حصيلة القتلى خلال ستة أيام من المظاهرات إلى 20 شخصاً على الأقل". 

وأضاف أن ستة ممن وصفهم بـ" مثيري الشغب" قتلوا خلال هجوم على مركز للشرطة في مدينة قدري جان بمحافظة أصفهان وسط البلاد، كما وقعت اشتباكات عندما حاول "مثيرو الشغب" سرقة بنادق من مركز الشرطة.

وفي ذات السياق، نقلت (روسيا اليوم)، عن مسؤول إيران، أن عدد المعتقلين في طهران بلغ منذ اندلاع الاحتجاجات 450 شخصاً.

وكانت وكالات أنباء إيرانية، نقلت الاثنين أن شرطياً لقي مصرعه فيما أصيب ثلاثة آخرون جراء إطلاق الرصاص من قبل أحد المتظاهرين في مدينة نجف آباد في محافظة أصفهان، موضحةً أن المتظاهر استخدم بندقية صيد في هجومه.

وفي ذات السياق، قالت وكالة (مهر) الإيرانية الموالية للحكومة، إن عنصرين أمن من وحدات "الباسيج" قتلوا على أيدي محتجين في المدينة ذاتها مساء الاثنين.

أرشيفي: مظاهرات في عدد من المدن الإيرانية
 

أخبار ذات صلة

فوضى تعم عدداً من المطارات الأمريكية والسبب

فوضى تعم عدداً من المطارات الأمريكية والسبب

باكستان تستدعي السفير الأمريكي للاحتجاج على الاتهامات الأمريكية لها

باكستان تستدعي السفير الأمريكي للاحتجاج على الاتهامات الأمريكية لها

واشنطن تنفي تأجيل زيارة نائب الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط

واشنطن تنفي تأجيل زيارة نائب الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط

أمريكا تهدد بوقف المساعدات عن باكستان.. وهذا هو السبب

أمريكا تهدد بوقف المساعدات عن باكستان.. وهذا هو السبب

ماذا قال نائب ترامب بشأن احتجاجات إيران

ماذا قال نائب ترامب بشأن احتجاجات إيران

مقتل شرطي برصاص احد المتظاهرين في مدينة نجف أباد بايران

مقتل شرطي برصاص احد المتظاهرين في مدينة نجف أباد بايران

التعليقات

الدنيا حكايات

من العلاقات الأردنية السعودية

من العلاقات الأردنية السعودية

شؤون فلسطينية

وفاة مواطن في انفجار عبوة بحي النصر بغزة

وفاة مواطن في انفجار عبوة بحي النصر بغزة

مصرع مواطن من جنين في حادث سير داخل أراضي 1948

مصرع مواطن من جنين في حادث سير داخل أراضي 1948

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من الخليل

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من الخليل

الاحتلال يستولي على مخزن في سلوان

الاحتلال يستولي على مخزن في سلوان

عربي

الأسد يُعيّن وزيرًا جديدًا للجيش السوري

الأسد يُعيّن وزيرًا جديدًا للجيش السوري

السعودية تهدر ثمانية ملايين وجبة طعام يومياً

السعودية تهدر ثمانية ملايين وجبة طعام يومياً

كردستان يوافق على شروط بغداد لبدء الحوار

كردستان يوافق على شروط بغداد لبدء الحوار

البحرين تطالب مواطنيها بعدم السفر لإيران &#34;تحت أي ظرف&#34;

البحرين تطالب مواطنيها بعدم السفر لإيران "تحت أي ظرف"

منوعات

حمادة هلال: محمد فؤاد أخذ مني&#34;الحب الحقيقي&#34;وأبويا ضربني أمام الجميع

حمادة هلال: محمد فؤاد أخذ مني"الحب الحقيقي"وأبويا ضربني أمام الجميع

هستيريا من الضحك مع شيماء سيف بحديثها عن خطيبها

هستيريا من الضحك مع شيماء سيف بحديثها عن خطيبها

أحلام تتمنى العودة إلى The Voice .. وعديلة كشفتها

أحلام تتمنى العودة إلى The Voice .. وعديلة كشفتها

منى واصف تستقبل 2018 بخبر بغيض

منى واصف تستقبل 2018 بخبر بغيض