محلل: عقدة التظاهر كانت تشكل الحاجز الأصعب للإيرانيين

رام الله - دنيا الوطن

قال المحلل السياسي، فارس خطاب، إن الأوضاع في إيران تتجه إلى مزيد من التعقيد وربما إلى التصعيد، حيث أن المتظاهرين في إيران خرجوا لأسباب اقتصادية، مشيرًا إلى أن المتظاهرين في الحقيقة كسروا أهم حاجز يمنع الشعب من التظاهر والاحتجاجات

على ممارسات الدولة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمنية.



وأضاف خطاب خلال مشاركته عبر النشرة الإخبارية، مع الإعلامي أحمد صبح، التى تذاع على فضائية الغد، أن عقدة التظاهر كانت تشكل الحاجز الأصعب للإيرانيين نتيجة الممارسات العنيفة لقوات الأمن الإيرانية والحرس الثوري الإيراني المتصدي دائما لأي محاولة للنيل من هيبة وقيمة المرشد الأعلى وقيمة الدولة الإسلامية لإدارة ملفات الحكم في البلاد.