باكستان تستدعي السفير الأمريكي للاحتجاج على الاتهامات الأمريكية لها

رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الخارجية الباكستانية، مساء الإثنين، إنها استدعت السفير الأمريكي في إسلام آباد، للاحتجاج على اتهامات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب للبلاد بـ"توفير مأوى للإرهابيين"، حسب مصدر دبلوماسي باكستاني.



ووفقا لـ"الأناضول"، نقل موقع "داون نيوز" الباكستاني، عن مسؤول بارز في مكتب الخارجية الباكستانية (لم يذكر اسمه)، قوله، إن "الخارجية الباكستانية، استدعت السفير الأمريكي في إسلام آباد، ديفيد هيل، لتسجيل الاحتجاج على التصريحات الاتهامية التي غرد بها ترامب".



وأكد المتحدث باسم السفارة الأمريكية في إسلام آباد، ريك سينلسين، هذا التطور قائلًا، إن السفير هيل دعي إلى اجتماع في وزارة الخارجية في التاسعة مساء (16:00 تغ)، حسب الموقع.



وقال ترامب في تغريدة على حسابه في "تويتر"، "الولايات المتحدة قدمت بغباء لباكستان أكثر من 33 مليار دولار على شكل مساعدات على مدى السنوات الـ15 الماضية، وهم لم يعطونا سوى الأكاذيب والخداع، ظنا منهم أن قادتنا حمقى".



وأوضح، "هم يوفرون ملاذا آمنا للإرهابيين الذين نصطادهم في أفغانستان".