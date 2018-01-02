واشنطن تنفي تأجيل زيارة نائب الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط

واشنطن تنفي تأجيل زيارة نائب الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط
نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم نائب الرئيس الأمريكي، غارود أجين، إن ما ذكرته بعض وسائل الإعلام حول إلغاء زيارة مايكل بنس إلى الشرق الأوسط غير دقيقة.

وأوضح جين، على صفحته الرسمية في (تويتر)، أمس الاثنين، أن نائب الرئيس الأمريكي مايكل بنس، سيزور مصر وإسرائيل في وقت لاحق من الشهر الجاري، وأن كل الأنباء المتناقضة التي تواردتها بعض وسائل الإعلام غير صحيحة.

يذكر، أن صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قد ذكرت، أن زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايكل بنس إلى إسرائيل ومصر، قد تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى.

ونقلت الصحيفة، عن مسؤولين بوزارة الخارجية الإسرائيلية، إنه قد تم تأجيل الزيارة، التي كانت مقررة في الـ 14 من كانون الثاني/ يناير الجاري، بسبب تعارض في الجداول الزمنية.

كما نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الاثنين، قائمة الشخصيات البارزة الأجنبية التي من المتوقع أن تزور إسرائيل في كانون الثاني/ يناير الجاري، ولم تتضمن القائمة اسم نائب الرئيس الأمريكي. 

يذكر، أن نائب الرئيس الأمريكي مايكل بنس، قد أعلن في وقت سابق، أنه سيزور إسرائيل وبعض دول المنطقة في أواخر شهر يناير الحالي.

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