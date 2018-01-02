الجو غائم جزئيا الى غائم وفرصة لتساقط زخات من الأمطار

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 12-8 15-7 12-6 بيت لحم 12-8 15-7 12-6 رام الله والبيرة 11-7 14-6 11-5 طولكرم 17-12 18-10 15-10 نابلس 13-9 16-8 13-7 قلقيلية 17-12 18-10 15-10 جنين 16-11 18-8 15-7 سلفيت 12-8 15-7 12-6 طوباس 16-11 18-8 15-7 روابي 13-9 16-8 13-7 الخليل 11-7 14-6 11-5 غزه 18-13 19-11 16-11 أريحا 20-13 21-11 20-10 خانيونس 18-13 19-11 16-11 الأغوار الشمالية 18-11 19-9 18-8 رفح 17-12 18-10 15-10

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وباردا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، وتكون الفرصة مهيأة لسقط زخات خفيفة متفرقة من الامطار على مختلف المناطق ، الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر مائج .الاربعاء 2018/01/03: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، وفي ساعات الصباح تبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية ، الرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الخميس 2018/01/04: ويكون الجو غائماً جزئيا الى غائم وبارداً حيث تتأثر البلاد اعتباراً من ساعات الظهر بمنخفض جوي لذا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة واعتباراً من ساعات الظهيرة تكون الفرصة مهيأة لسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .الجمعة 2018/01/05 يزداد تعمق المنخفض الجوي المؤثر على البلاد لذا يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة ويكون الجو غائماً جزئيا الى غائم وبارداً الى شديد البرودة ، وتسقط باذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من:1 - تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض.2- خطر التزحلق على الطرقات.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:والله تعالى أعلم