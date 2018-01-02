نتائج الاستفتاء: عباس شخصية العام.. السنوار "رجل المصالحة".. العالول الأكثر تأثيرا.. والأغلبية مع المقاومة المسلحة

رام الله - دنيا الوطن
أغلقت "دنيا الوطن"، اليوم الثلاثاء، باب التصويت في استفتاءها السنوي الخامس، وذلك بعد خمسة أيام من إطلاقه عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الانترنت.
وشارك في الاستفتاء السنوي لـ "دنيا الوطن" 300 ألف شخص من مختلف دول العالم، حيث تناول الاستفتاء جملة من القضايا والشخصيات الفلسطينية والعربية والدولية، خلال عام 2017 الماضي، وفيما يلي أبرز ما جاء في الاستفتاء من نتائج:
شخصية العام
حصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس على لقب شخصية العام، يليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فيما حصل نائب رئيس حركة فتح محمود العالول على لقب أبرز شخصية فصائلية، يليه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، فيما حصل رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار على لقب رجل المصالحة.
المصالحة الفلسطينية وغزة
وحسب الاستفتاء، فإن 70% من المشاركين يرون أن حكومة التوافق لم تمكن في قطاع غزة، حيث حمل 61% منهم حركة حماس مسؤولية عدم تمكين الحكومة، كما يرى 61% أن خصومات الرواتب من الأكثر الإجراءات الحكومية تأثيراً على المواطنين في القطاع، فيما يرى 57% أن تلك الإجراءات لم تساهم في دفع عجلة المصالحة.
القضية الأكثر متابعة
ووفق الاستفتاء، فإن المصالحة الفلسطينية هي القضية الأبرز التي استحوذت على اهتمام جمهور "دنيا الوطن"، يليها إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدينة القدس عاصمةً لإسرائيل، فيما اعتبر المشاركون، أن الأزمة القطرية مع دول الخليج بمثابة أكثر الأحداث تأثيراً يليها مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، في حين يرى 63% من المصوتين أن الحال في الشرق الأوسط سيبقى على ما هو عليه ولن تحل أي من قضاياه.
الهبات الشعبية
وفيما يتعلق بالهبات الشعبية الفلسطينية، فإن 74% يرون أن تلك الهبات لم تستمر بسبب عدم وجود قيادة شعبية لها، فيما كانت تركيا أكثر البلدان تأثيراً على تلك الهبات يليها الأردن، في حين يرى 43% أن المقاومة المسلحة هي الخيار الأقوى للرد على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس، كما ويرى 61% أن هناك جدوى من التوجه للمنظمات الدولية.
أبرز الشخصيات
ووفق استفتاء "دنيا الوطن"، فقد حصل وزير التربية والتعليم صبري صيدم على لقب الشخصية الحكومية الأبرز، يليه وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة، فيما كان رئيس مفوضية منظمة التحرير في الولايات المتحدة حسام زملط أبرز شخصية دبلوماسية، يليه مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور.
وحول أبرز شخصية نسائية، اختار جمهور "دنيا الوطن"، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامة كأبرز شخصية في العام 2017، يليها محافظ رام الله والبيرة الدكتورة ليلى غنام، فيما حصل على لقب أبرز شخصية اقتصادية رجل الأعمال منيب المصري، يليه رجل الأعمال بشار المصري.
ويظهر الاستفتاء، حصول الإعلامي الزميل ناصر اللحام رئيس تحرير وكالة معا على لقب أبرز شخصية إعلامية، يليه الإعلامي الزميل غازي مرتجى مدير مركز الإعلام في جامعة النجاح، فيما حصل الناطق الإعلامي باسم حركة فتح في أوروبا جمال نزال على لقب أبرز شخصية فلسطينية في الخارج، يليه محمد عياش، في حين كان أحمد الطيبي أبرز شخصية من فلسطينيي 48 يليه الشيخ رائد صلاح، فيما حصل المصري معتز مطر على لقب أبرز إعلامي عربي، يليه الإعلامي عمرو أديب.
الشخصية الفنية
ووفق الاستفتاء، فقد كان الفنان محمد عساف الأكثر الفنانيين تفاعلاً مع القضية الفلسطينية يليه الفنان قاسم النجار، وعربياً حصد الفنان الأردني عمر العبدللات على لقب الأكثر تفاعلاً مع القضية الفلسطينية يليه الفنانة اللبنانية جوليا بطرس، في حين اعتبر الجمهور أن الفنان عماد فراجين الأبرز فلسطينياً خلال العام الماضي، يليه محمود زعيتر.
الشخصية الرياضية
ويظهر الاستفتاء، حصول عبد السلام هنية على لقب الشخصية الرياضية الأبرز خلال العام الماضي، يليه أسعد مجدلاوي، في حين حصل إيهاب أبو الخير على لقب أبرز إعلامي رياضي يليه خالد أبو زاهر.
النتائج التحليلية
ومن المقرر أن تعلن "دنيا الوطن" النتائج التحليلية لاستفتائها السنوي يوم الاثنين الموافق الثامن من كانون ثاني/يناير المقبل، وللاطلاع على النتائج كاملة اضغط هنا.