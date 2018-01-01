الاحتلال ينفذ مناورات عسكرية قرب بلدة عرابة

نفذت قوات الاحتلال، الليلة، مناورات عسكرية على (محطة بلدة عرابة) جنوب جنين، بمحاذاة شارع جنين- نابلس.





وأفادت مصادر محلية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، شرعت بإجراء مناورات عسكرية بالذخيرة الحية والقنابل الضوئية والصوتية بالقرب من محطة عرابة، على شارع جنين- نابلس، مستعينين بسيارات إسعاف، وأشاروا إلى أن قوة مشاة من جنود الاحتلال، انتشرت في حقول الزيتون، وعلى الشارع الرئيسي.





وأوقف الجنود المركبات المارة، وأنزلوا ركابها، وصوبوا الأسلحة نحوهم في الوقت الذي كان آخرون يطلقون الأعيرة النارية بالقرب من المكان، ما أثار حالة من الخوف والهلع في صفوف المواطنين، الذين استدعوا سيارات إسعاف فلسطينية ظناً منهم بأن هناك إصابات.





وأضاف الشهود، أن جنود الاحتلال، أطلقوا النيران بكثافة ومن ثم اقتحموا قرية مركة القريبة من المكان.

رام الله - دنيا الوطن