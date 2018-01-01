ماذا قال نائب ترامب بشأن احتجاجات إيران

رام الله - دنيا الوطن

أكد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، الاثنين، إنه ودونالد ترامب لن يكررا "أخطاء" الرئيس السابق باراك أوباما إزاء الاحتجاجات في إيران.



وغرّد بنس على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": ما دام الرئيس ترامب رئيسا وأنا نائبا له لن نكرر الأخطاء المعيبة، عندما تجاهل الآخرون (باراك أوباما) المقاومة البطولية للشعب الإيراني ضد النظام الوحشي".



وبحسب "سكاي نيوز" فقد أكد نائب الرئيس الأميركي:"أن المقاومة الجسورة التي يبديها الشعب الإيراني اليوم تمنح الأمل والإيمان لكل أولئك الذين يكافحون من أجل الحرية وضد الاستبداد. يجب ألا نتخلى ولن نتخلى عن الشعب الإيراني".



وفي عام 2009 شهدت إيران احتجاجات عرفت بـ" الانتفاضة الخضراء"، في أعقاب اتهام المعارضة للنظام بتزوير الانتخابات لصالح المرشح المحافظ محمود أحمدي نجاد.