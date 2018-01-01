مقتل شرطي برصاص احد المتظاهرين في مدينة نجف أباد بايران



,شهد وسط طهران مساء الاثنين تظاهرة جديدة بحسب ما نقلت وسائل اعلام محلية، وجاء ذلك رغم تأكيد الرئيس الايراني حسن روحاني صباح الاثنين ان الشعب "سيرد على مثيري الاضطرابات ومخالفي القانون".



من جهته، اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين أن "زمن التغيير" حان في إيران، بعدما أكد في وقت سابق أن "الأنظمة القمعية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد".



ونشرت وكالة فارس للأنباء القريبة من المحافظين صورة لسيارة محترقة ليل الاثنين، فيما ذكرت تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي أن مجموعات صغيرة نسبيا من المتظاهرين أطلقت هتافات مناهضة للنظام في وسط العاصمة الايرانية.



من جهتها، ذكرت وكالة مهر للأنباء أن "شخصا مثيرا للشغب أضرم النار في سيارة وهرب على الفور".



واكدت وزارة الاستخبارات في بيان نقلته وكالة ايسنا انه "تم تحديد هويات عناصر كانوا يثيرون الاضطرابات وتم اعتقال عدد منهم. وتتم ملاحقة الاخرين وسيجري قريبا التعامل معهم بشدة".



البحرين تدعو مواطنيها لعدم السفر "تحت أي ظرف" إلى إيران



ودعت البحرين الاثنين مواطنيها لعدم السفر "نهائيا وتحت أي ظرف" لإيران بسبب "الاضطرابات الواسعة وأعمال العنف" في البلد الإسلامي ذي الغالبية الشيعية.



وطالبت وزارة الخارجية البحرينية في بيان على تويتر مواطنيها أيضا بمغادرة إيران فورا "مع توخي اقصى درجات الحذر والحيطة".



وحذرت المملكة الخليجية الغنية بالنفط مواطنيها من أن إيران "تمر باضطرابات واسعة واوضاع امنية غير مستقرة" تتخللها "اعمال عنف بالغة الخطورة".



والبحرين هي أول دول خليجية توجه تحذيرا من السفر إلى إيران حيث قتل 12 شخصا منذ اندلاع الاحتجاجات على الاوضاع الاقتصادية الخانقة في مدينة مشهد الخميس قبل أن تنتقل لمدن أخرى وتتحول إلى احتجاجات على النظام.





رام الله - دنيا الوطنقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن شرطياً وأصيب ثلاثة آخرين برصاص أحد المتظاهرين في مدينة نجف آباد في محافظة أصفهان، موضحة أن المتظاهر استخدم بندقية صيد في هجومه.وأعلن نائب محافظ مدينة همدان وسط البلاد مقتل 3 متظاهرين خلال احتجاجات وقعت ليلة أمس الأحد في مدينة تويسكران، مضيفا أن السلطات المحلية قامت باعتقال بعض الأشخاص، الذين "اخترقوا صفوف المتظاهرين وتسببوا بإتلاف الممتلكات العامة وقتل المتظاهرين".وبحسب موقع i24 news ارتفعت بالتالي الحصيلة الرسمية للضحايا بين المتظاهرين منذ اندلاع الاضطرابات إلى 15 قتيلا، في أسوأ أعمال عنف تشهدها ايران منذ بدء الاحتجاجات الخميس ضد الحكومة والظروف المعيشية الصعبة.