الإعلام العبري يزعم سقوط صاروخ أطلق من غزة على أشكول





وزعم موقع (مفزاك لايف) في وقت سابق، أن حركة حماس أطلقت صاروخاً تجريبياً نحو البحر.

رام الله - دنيا الوطنزعم موقع (0404) العبري أن صاروخاً أطلق من غزة سقط في منطقة مفتوحة في المجلس الإقليمي إشكول.