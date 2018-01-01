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شؤون فلسطينية
الإعلام العبري يزعم سقوط صاروخ أطلق من غزة على أشكول
2018-01-01
توضيحية
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رام الله - دنيا الوطن
زعم موقع (0404) العبري أن صاروخاً أطلق من غزة سقط في منطقة مفتوحة في المجلس الإقليمي إشكول.
وزعم موقع (مفزاك لايف) في وقت سابق، أن حركة حماس أطلقت صاروخاً تجريبياً نحو البحر.
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