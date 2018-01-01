الشرطة تقبض على فتاة بشبهة حيازة وتعاطي وترويج مواد مخدرة بنابلس





وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبناء على معلومات وردت للشرطة، تفيد بوجود فتاة، داخل إحدى المراكز الصحية في المناطق الغربية للمدينة، بحوزتها مواد يشتبه إنها مخدرة، على الفور تحركت قوة من شرطة مكافحة المخدرات للمكان.





وتمكنت من إلقاء القبض على المشتبه بها، وبعد إجراء التفتيش اللازم حسب القانون ضبط بحوزتها علبة دخان بداخلها سيجارة وقطعة صغيرة، يشتبه أنها مادة الحشيش المخدرة بورق قصدير وتبغ مخلوط بمادة يشتبه بها مادة الحشيش المخدرة بداخل ورقة بيضاء وأربعة حبات يشتبه أنها حبوب (كلونكس) المخدرة وزجاجة مشروب كحولي وورق أوتومان، تستخدم في تعاطي المواد المخدرة، حيث تم إلقاء القبض على المشتبه بها وإحضارها إلى مديرية الشرطة، وبسماع أقوالها اعترفت أن المضبوطات تخصها بهدف التعاطي والترويج.



وأكد البيان توقيف المشتبه بها، وإحالتها والمضبوطات إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقها أصولاً.





رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة اليوم، القبض على فتاة يشتبه بها بحيازة وتعاطي وترويج مواد يشتبه أنها مخدرة في نابلس.