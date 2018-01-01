القدرة: العمليات الجراحية ستتوقف خلال أيام لنقص المستهلكات الطبية





رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة: إن العمليات الجراحية وعدداً من الخدمات في المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة ستتوقف خلال أيام بسبب النقص الحاد وغير المسبوق في المستهلكات الطبية والأرصدة الدوائية الأساسية والفحوصات المخبرية.