قال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة: إن العمليات الجراحية وعدداً من الخدمات في المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة ستتوقف خلال أيام بسبب النقص الحاد وغير المسبوق في المستهلكات الطبية والأرصدة الدوائية الأساسية والفحوصات المخبرية.
القدرة: العمليات الجراحية ستتوقف خلال أيام لنقص المستهلكات الطبية
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة: إن العمليات الجراحية وعدداً من الخدمات في المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة ستتوقف خلال أيام بسبب النقص الحاد وغير المسبوق في المستهلكات الطبية والأرصدة الدوائية الأساسية والفحوصات المخبرية.
قال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة: إن العمليات الجراحية وعدداً من الخدمات في المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة ستتوقف خلال أيام بسبب النقص الحاد وغير المسبوق في المستهلكات الطبية والأرصدة الدوائية الأساسية والفحوصات المخبرية.