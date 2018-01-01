رأفت: قرار حزب الليكود بضم الضفة يتطلب تحركاً لمحاسبة إسرائيل

رأفت: قرار حزب الليكود بضم الضفة يتطلب تحركاً لمحاسبة إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت: إن "قرار حزب نتنياهو الحاكم في إسرائيل لبسط ما يسمى السيادة على الضفة الغربية المحتلة، يعني أنه لا أفق في ظل حكم الليكود واليمين الإسرائيلي المتطرف لأي تسوية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفقاً للقرارات الشرعية الدولية".

وأضاف في تصريح له اليوم الاثنين لوسائل الإعلام، تعليقاً على تصويت أعضاء حزب الليكود الإسرائيلي لبسط السيطرة على أراضي الضفة الغربية، "نحن نرفض هذه الخطوة، وسنقاوم وندعو المجتمع الدولي لإلزام الحكومة الإسرائيلية لتطبيق قرارات الشرعية الدولية"، مشدداً على أنه من الواجب، أن ينتهي وضع إسرائيل أنها فوق المساءلة والمحاسبة الدولية.

وتابع رأفت، كما فرض مجلس الأمن العديد من النزاعات الدولية قرارات على الدول لتطبيقها، على مجلس الأمن ومؤسسات الأمم المتحدة، أن تتدخل وتفرض على إسرائيل احترام وتنفيذ القرارات الشرعية الدولية، التي تؤكد أن كل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها عام 67 وفي مقدمتها القدس الشرقية، هي أراضٍ محتلة، وعلى إسرائيل أن تنسحب منها بشكل كامل، وأن تمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولة فلسطين كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو بعاصمتها القدس الشرقية.

واستطرد: "الشعب الفلسطيني لن يستسلم، وسيقاوم هذا الإجراء الخطير، الذي أقدم عليه حزب الليكود، وبعد هذا القرار يجب على العالم أن يعلم أن هذه الحكومة الإسرائيلية بزعامة الليكود، تريد أن تضم الضفة الغربية لإسرائيل، بعكس كل قرارات الشرعية الدولية، وهذا لا يمكن أن يُسلم به الشعب الفلسطيني على الإطلاق".

أخبار ذات صلة

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

فجراً.. طائرات الاحتلال تقصف موقعاً للمقاومة بخانيونس

فجراً.. طائرات الاحتلال تقصف موقعاً للمقاومة بخانيونس

الجو غائم جزئيا الى غائم وفرصة لتساقط زخات من الأمطار

الجو غائم جزئيا الى غائم وفرصة لتساقط زخات من الأمطار

نتائج الاستفتاء: عباس شخصية العام.. السنوار &#34;رجل المصالحة&#34;.. العالول الأكثر تأثيرا.. والأغلبية مع المقاومة المسلحة

نتائج الاستفتاء: عباس شخصية العام.. السنوار "رجل المصالحة".. العالول الأكثر تأثيرا.. والأغلبية مع المقاومة المسلحة

الاحتلال ينفذ مناورات عسكرية قرب بلدة عرابة

الاحتلال ينفذ مناورات عسكرية قرب بلدة عرابة

الإعلام العبري يزعم سقوط صاروخ أطلق من غزة على أشكول

الإعلام العبري يزعم سقوط صاروخ أطلق من غزة على أشكول

التعليقات

الدنيا حكايات

من العلاقات الأردنية السعودية

من العلاقات الأردنية السعودية

شؤون فلسطينية

الجو غائم جزئيا الى غائم وفرصة لتساقط زخات من الأمطار

الجو غائم جزئيا الى غائم وفرصة لتساقط زخات من الأمطار

الاحتلال ينفذ مناورات عسكرية قرب بلدة عرابة

الاحتلال ينفذ مناورات عسكرية قرب بلدة عرابة

الشرطة تقبض على فتاة بشبهة حيازة وتعاطي وترويج مواد مخدرة بنابلس

الشرطة تقبض على فتاة بشبهة حيازة وتعاطي وترويج مواد مخدرة بنابلس

رأفت: قرار حزب الليكود بضم الضفة يتطلب تحركاً لمحاسبة إسرائيل

رأفت: قرار حزب الليكود بضم الضفة يتطلب تحركاً لمحاسبة إسرائيل

عربي

كردستان يوافق على شروط بغداد لبدء الحوار

كردستان يوافق على شروط بغداد لبدء الحوار

البحرين تطالب مواطنيها بعدم السفر لإيران &#34;تحت أي ظرف&#34;

البحرين تطالب مواطنيها بعدم السفر لإيران "تحت أي ظرف"

الإعدام والمؤبد لمتهمي &#34;سفارة النيجر&#34; بمصر

الإعدام والمؤبد لمتهمي "سفارة النيجر" بمصر

مقتل قبطيين بهجوم على محل &#34;كحول&#34; بمصر

مقتل قبطيين بهجوم على محل "كحول" بمصر

منوعات

MBC تستبدل علا الفارس بصديقتها السعودية التي دافعت عنها

MBC تستبدل علا الفارس بصديقتها السعودية التي دافعت عنها

رسالة مؤثرة من شريهان إلى زوجها علاء الخوجة

رسالة مؤثرة من شريهان إلى زوجها علاء الخوجة

&#34;حليمة بولند&#34; تبكي على الهواء مباشرة بسبب فنانة خليجية

"حليمة بولند" تبكي على الهواء مباشرة بسبب فنانة خليجية

أخيراً..دنيا بطمة تكشف عن وجه ابنتها &#34;غزل&#34; في عقيقة ملكية

أخيراً..دنيا بطمة تكشف عن وجه ابنتها "غزل" في عقيقة ملكية