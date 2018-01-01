البحرين تطالب مواطنيها بعدم السفر لإيران "تحت أي ظرف"

البحرين تطالب مواطنيها بعدم السفر لإيران "تحت أي ظرف"
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
طالبت مملكة البحرين، اليوم الاثنين، جميع مواطنيها لعدم السفر نهائياً، وتحت أي ظرف إلى جمهورية إيران.

ووفق بيان صادر عن وزارة الخارجية البحرينية، فقد قالت: "تدعو وزارة خارجية مملكة البحرين جميع المواطنين الكرام لعدم السفر نهائياً، وتحت أي ظرف إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية نظراً لما تمر به من اضطرابات واسعة، وأوضاع أمنية غير مستقرة، وما تشهده مدن إيران من أعمال عنف بالغة الخطورة".

وأضاف البيان: "وتطلب المملكة من جميع المواطنين البحرينيين المتواجدين في إيران ضرورة مغادرتها فوراً مع توخي أقصى درجات الحذر والحيطة".

ولليوم الخامس على التوالي، خرج محتجون في تظاهرات بمدن عدة من بينها طهران، احتجاجاً على الضائقة الاقتصادية والبطالة والغلاء والفساد، ومنذ بدء التظاهرات الخميس، أوقف المئات من الإيرانيين، كما قتل 16 شخصًا.

فيديو: احتجاجات إيران.. كيف بدأت وأين وصلت؟

 

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