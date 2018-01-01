نتنياهو: سنعود نحن والإيرانيون أصدقاء

رام الله - دنيا الوطن

علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على الاحتجاجات الشعبية الدائرة في إيران منذ عدة أيام.





وتمنى نتنياهو للإيرانيين النجاح في هذه الاحتجاجات، حيث قال: "أتمنى للإيرانيين النجاح في ثورتهم ضد النظام في طهران"، متابعًا: "عندما يسقط النظام الإيراني، سنعود نحن والإيرانيون أصدقاء من جديد".





وأضاف: إدّعاء الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن إسرائيل تقف وراء المظاهرات مجرد "كذب وسخافة"، كما انتقد الدول الأوروبية، بزعم صمتها على الأحداث الجارية في إيران.





وتابع نتنياهو: الإيرانيون شجعان يتدفقون إلى الشوارع.. إنهم يريدون الحرية والعدالة، بينما النظام الإيراني يضخ عشرات المليارات من الدولارات بالمنطقة من أجل زرع الكراهية.





ولليوم الخامس على التوالي، خرج محتجون في تظاهرات بمدن عدة من بينها طهران، احتجاجاً على الضائقة الاقتصادية والبطالة والغلاء والفساد، ومنذ بدء التظاهرات الخميس، أوقف المئات من الإيرانيين، كما قتل 16 شخصًا.





فيديو أرشيفي: نتنياهو: إيران تهدد العالم بأسره

