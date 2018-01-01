نتنياهو: سنعود نحن والإيرانيون أصدقاء

نتنياهو: سنعود نحن والإيرانيون أصدقاء
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على الاحتجاجات الشعبية الدائرة في إيران منذ عدة أيام.

وتمنى نتنياهو للإيرانيين النجاح في هذه الاحتجاجات، حيث قال: "أتمنى للإيرانيين النجاح في ثورتهم ضد النظام في طهران"، متابعًا: "عندما يسقط النظام الإيراني، سنعود نحن والإيرانيون أصدقاء من جديد".

وأضاف: إدّعاء الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن إسرائيل تقف وراء المظاهرات مجرد "كذب وسخافة"، كما انتقد الدول الأوروبية، بزعم صمتها على الأحداث الجارية في إيران.

وتابع نتنياهو: الإيرانيون شجعان يتدفقون إلى الشوارع.. إنهم يريدون الحرية والعدالة، بينما النظام الإيراني يضخ عشرات المليارات من الدولارات بالمنطقة من أجل زرع الكراهية.

ولليوم الخامس على التوالي، خرج محتجون في تظاهرات بمدن عدة من بينها طهران، احتجاجاً على الضائقة الاقتصادية والبطالة والغلاء والفساد، ومنذ بدء التظاهرات الخميس، أوقف المئات من الإيرانيين، كما قتل 16 شخصًا.


فيديو أرشيفي: نتنياهو: إيران تهدد العالم بأسره

 

أخبار ذات صلة

مقتل شرطي برصاص احد المتظاهرين في مدينة نجف أباد بايران

مقتل شرطي برصاص احد المتظاهرين في مدينة نجف أباد بايران

للمرة الثالثة.. تأجيل زيارة نائب ترامب إلى إسرائيل

للمرة الثالثة.. تأجيل زيارة نائب ترامب إلى إسرائيل

رئيس حزب الأمل: المظاهرات الإيرانية ردٌ على الغلاء والفساد

رئيس حزب الأمل: المظاهرات الإيرانية ردٌ على الغلاء والفساد

كيف علّقت &#34;إيفانكا ترامب&#34; على احتجاجات إيران؟

كيف علّقت "إيفانكا ترامب" على احتجاجات إيران؟

طائرة أقلعت في 2018 وهبطت في 2017.. كيف ذلك؟

طائرة أقلعت في 2018 وهبطت في 2017.. كيف ذلك؟

ترامب معلقاً على أحداث إيران: حان وقت التغيير في هذه البلاد

ترامب معلقاً على أحداث إيران: حان وقت التغيير في هذه البلاد

التعليقات

الدنيا حكايات

من العلاقات الأردنية السعودية

من العلاقات الأردنية السعودية

شؤون فلسطينية

الشرطة تقبض على فتاة بشبهة حيازة وتعاطي وترويج مواد مخدرة بنابلس

الشرطة تقبض على فتاة بشبهة حيازة وتعاطي وترويج مواد مخدرة بنابلس

رأفت: قرار حزب الليكود بضم الضفة يتطلب تحركاً لمحاسبة إسرائيل

رأفت: قرار حزب الليكود بضم الضفة يتطلب تحركاً لمحاسبة إسرائيل

الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيًا قرب الخليل بزعم حيازته سكيناً

الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيًا قرب الخليل بزعم حيازته سكيناً

النائب فريج يُعقِب على إزالة لافتات مسلسل (فوضى) بإسرائيل

النائب فريج يُعقِب على إزالة لافتات مسلسل (فوضى) بإسرائيل

عربي

البحرين تطالب مواطنيها بعدم السفر لإيران &#34;تحت أي ظرف&#34;

البحرين تطالب مواطنيها بعدم السفر لإيران "تحت أي ظرف"

الإعدام والمؤبد لمتهمي &#34;سفارة النيجر&#34; بمصر

الإعدام والمؤبد لمتهمي "سفارة النيجر" بمصر

مقتل قبطيين بهجوم على محل &#34;كحول&#34; بمصر

مقتل قبطيين بهجوم على محل "كحول" بمصر

200 مصاب بسبب الألعاب النارية بليلة رأس السنة بالعراق

200 مصاب بسبب الألعاب النارية بليلة رأس السنة بالعراق

منوعات

MBC تستبدل علا الفارس بصديقتها السعودية التي دافعت عنها

MBC تستبدل علا الفارس بصديقتها السعودية التي دافعت عنها

رسالة مؤثرة من شريهان إلى زوجها علاء الخوجة

رسالة مؤثرة من شريهان إلى زوجها علاء الخوجة

&#34;حليمة بولند&#34; تبكي على الهواء مباشرة بسبب فنانة خليجية

"حليمة بولند" تبكي على الهواء مباشرة بسبب فنانة خليجية

أخيراً..دنيا بطمة تكشف عن وجه ابنتها &#34;غزل&#34; في عقيقة ملكية

أخيراً..دنيا بطمة تكشف عن وجه ابنتها "غزل" في عقيقة ملكية