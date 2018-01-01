للمرة الثالثة.. تأجيل زيارة نائب ترامب إلى إسرائيل

رام الله - دنيا الوطن

أكد مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إلى إسرائيل تأجلت إلى أجل غير مسمى.



ونشرت الخارجية الأمريكية، قائمة الشخصيات البارزة التي من المفروض، أن تزور إسرائيل هذا الشهر، ولم يظهر اسم بنس ضمن القائمة.



وكان من المقرر أن يصل بنس إلى المنطقة في أواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ولكنه قرر تأجيل الرحلة بسبب الغضب الذي انتاب العالمين العربي والإسلامي بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبار "القدس عاصمة لإسرائيل".



وأعلنت بعد ذلك السلطة الفلسطينية، أنها لن تستقبل بنس، بسبب قرار ترامب، ثم اتخذ رجال دين مسلمون ومسيحيون مثل شيخ الأزهر أحمد الطيب، وكذلك بابا الإسكندرية تواضرس قرارًا بعدم استقبال نائب ترامب لذات السبب.