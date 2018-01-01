النائب "فريج" يُعقِب على ازالة لافتات مسلسل (فوضى) بإسرائيل

النائب "فريج" يُعقِب على ازالة لافتات مسلسل (فوضى) بإسرائيل
مسلسل فوضى
رام الله - دنيا الوطن
عقّب عضو الكنيست عيساوي فريج على ازالة لافتات مسلسل" فوضى" باللغة العربية من بلدة نيشر بالقرب من حيفا وكريات جات، بالقول: "اللغة العربية الاصيلة لا تخشى على نفسها من قوانين عنصرية وممارسات فاشية، لا تخاف من التحريض او من
المهووسين بالتخويف والتضليل".

وأضاف النائب فريج: "لا تخاف اللغة من حزب الليكود الحاكم او من المستوطنين، فلا قانون القومية سيمحو اللغة العربية ولا الإجماع على ضم الضفة الغربية".

وأوضح، "من يمارس اضطهاد لغة 2 مليون مواطن عربي في الدولة ولغة مئات الآلاف من اليهود الشرقين ولغة جيراننا في الشرق الاوسط فهو يخاف من تواصل الشعوب مع بعضها، يخاف من السلام ومن الحقيقة، ولكن اللغة العربية باقية وكل العنصريين والمحرضين الى زوال".

وخلًص النائب فريج تعقيبه بالقول:" تحدث الفوضى حين لا نتواصل".

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