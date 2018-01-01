الإعدام والمؤبد لمتهمي "سفارة النيجر" بمصر

رام الله - دنيا الوطن

أصدرت محكمة عسكرية مصرية حكمًا بإعدام متهمًا، والسجن المؤبد لأربعة آخرين وبراءة ثمانية غيرهم، فى قضية الهجوم على سفارة النيجر والتي وقعت تموز/ يوليو من العام 2015.



والاعتداء حدث بسفارة النيجر في العاصمة المصرية القاهرة، وأسفر عن مقتل جنديين من قوات الأمن المركزي المصري، حيث اعترف المتهمون أنهم يبايعون أمير تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي.



كما قضت المحكمة بمعاقبة 12 متهما بالسجن المشدد عشر سنوات، والمشدد خمس سنوات لخمسة متهمين، والمشدد ثلاث سنوات لـ 13 آخرين.



وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين قرروا ضرب السفارة للإعلان عن تواجد تنظيم الدولة في قلب القاهرة، وأن أفكارهم كانت تعتمد على إحداث حالة من الفوضى في البلاد لإجبار النظام السياسي الحالي على التخلي عن الحكم وفرض الشريعة.



وقال المتهمون خلال التحقيقات، إنهم "أنشأوا خلية للقيام بأعمال تخريبية في البلاد، وإنهم رصدوا سيارات نقل الأموال والقوات المتواجدة أمام البنوك، وضباط وأفراد الشرطة الذين يتولون مواجهة مظاهرات جماعة الإخوان المسلمين".