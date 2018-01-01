فيديو: سلطات الاحتلال تمدد اعتقال عهد التميمي ووالدتها

رام الله - دنيا الوطنقدمت ما تسمى بـ"النيابة العسكرية الإسرائيلية"، لائحة اتهام ضد الطفلة عهد التميمي ووالدتها ناريمان، حيث اتهمت عهد بـ"الاعتداء" على قوات الاحتلال وإلقاء الحجارة.واتهمت السلطات الإسرائيلية، ناريمان التميمي والدة عهد بـ"الاعتداء" على قوات الجيش في المقطع المصور و"اعتداء" آخر، إضافة لما اسمته "التحريض على شبكات التواصل الاجتماعي".وقدمت النيابة العسكرية الإسرائيلية لائحة اتهام ضد نور التميمي، لمنع الإفراج عنها بكفالة مالية، حيث تتضمن اللائحة ثلاث تهم هي: "الاعتداء على جنود، وإهانة جنود، وإعاقة عملهم".وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت الطفلة عهد التميمي، فجر التاسع عشر من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعد انتشار مقطع فيديو يظهرها وهي تطرد جنديين إسرائيليين من ساحة بيتها في قرية النبي صالح، شمال رام الله، قبل أن تعتقل في اليوم ذاته والدتها ناريمان (40 عاماً) أثناء محاولتها زيارة ابنتها أول أيام احتجازها.