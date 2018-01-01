الشرطة تكشف جريمة ابتزاز "فتاة" عبر فيسبوك

رام الله - دنيا الوطن

كشفت الشرطة اليوم الاثنين، ملابسات جريمة ابتزاز الكتروني طالت سيدة عبر موقع الفيس بوك والتقت القبض على الفاعل في مدينة الخليل.



وقال بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، إنه وبناء على شكوى تقدمت بها سيدة للشرطة حول قيام مجهول بإبتزازها ماديا مقابل عدم نشر صورها الشخصية عبر موقع الفيس بوك وأنها بالفعل قامت بدفع مبلغ ثلاثة آلاف شيكل؛ إلا أنه قام بمطالبتها بدفع المزيد من المال، على أثر ذلك باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات القضية وإلقاء القبض على الفاعل".



وأضاف البيان: "بعد إنتهاء إجراءات عملية البحث والتحري الإلكتروني، تمكنت وحدة الجرائم الالكترونية من تحديد هوية المشتبه به وإلقاء القبض عليه وضبط الجهاز المستخدم بعملية الإبتزاز وبداخله صور المشتكية، حيث اعترف بقيامه بالحصول على صور شخصية للمشتكية وإبتزازها مادياً وأخذ مبلغ ثلاثة آلاف شيكل مقابل عدم نشر الصور، كما أنه أقر بمطالبتها بدفع المزيد من المال".



هذا وأكد البيان توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة لإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه اصولا.