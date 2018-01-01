كيف علّقت "إيفانكا ترامب" على احتجاجات إيران؟









رام الله - دنيا الوطنبعد تغريدات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيا من خلالها الشعب الإيراني، مُعلنًا وقوف لجانب الاحتجاجات الشعبية هناك، علقت ابنته إيفانكا بنفس الاتجاه، داعية للوقوف بجانب الشعب الإيراني.ووصفت ايفانكا المتظاهرون ضد النظام الإيراني بـ"الشجعان"، مضيفة: "علينا أن نقف إلى جانب الشعب الإيراني في سعيهم إلى التحرر من الطغيان".وكان دونالد ترامب قال في تغريدة نشرها في حسابه على "تويتر" السبت الماضي، إن: "الأنظمة القمعية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد، وسيأتي يوم يختار فيه الشعب".وأضاف أن: "العالم بأسره يدرك أن شعب إيران الطيب يريد التغيير، وهذا أكثر ما يخشاه قادته".