طائرة أقلعت في 2018 وهبطت في 2017.. كيف ذلك؟

رام الله - دنيا الوطن

أقلعت طائرة ركاب من مطار أوكلاند في نيوزيلاندا مع أول دقائق عام 2018، غير أنها تعرضت لفرق زمني فريد من نوعه، إذ هبطت في مطار (هونولولو) بجزيرة هاواي الأميركية في عام 2017.



وقالت صحيفة (مترو) البريطانية: إنه كان من المقرر أن تقلع الطائرة، التابعة لخطوط هاواي للطيران، في تمام الساعة 11:55 مساء الأحد 31 كانون أول/ ديسمبر 2017، لكن لظرف ما تأخر موعد الإقلاع 10 دقائق كاملة فأقلعت في تمام الساعة 00:05 من صباح الاثنين 1 كانون ثاني/ يناير 2018.



وهبطت الطائرة في مطار هونولولو بجزيرة هاواي الأميركية، التي يتأخر توقيتها المحلي عن نيوزيلاندا بـ23 ساعة، ما جعل الطائرة تهبط بمطار الوصول في تمام الساعة 10:16 دقيقة صباح الأحد 31 كانون أول/ ديسمبر بالتوقيت المحلي لمدينة هونولولو، وبذلك تكون الطائرة أقلعت في 2018 وهبطت في 2017.



وكانت نيوزيلاندا كانت من أول البلاد التي احتفلت بدخول العام الجديد، ثم تلتها أستراليا.