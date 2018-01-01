200 مصاب بسبب الألعاب النارية بليلة رأس السنة بالعراق

رام الله - دنيا الوطن

أصيب أكثر من 200 عراقياً بجروح متفاوتة، جراء اصابتهم من الألعاب النارية التي استخدمت في العاصمة العراقية (بغداد)، بطرق عشوائية خلال احتفالات رأس السنة الميلادية.



وقالت دائرة صحة الرصافة، اليوم الاثنين، إنه تم تسجيل 120 إصابة بسبب سوء استخدام الألعاب النارية والمفرقعات، والإطلاق العشوائي للرصاص الحي، في ليلة رأس السنة"، موضحةً أن "25 حالة من هؤلاء خطرة، وتم إدخالها غرفة العمليات".



من جهته، قال النقيب أحمد خلف، من شرطة بغداد، إن: "أكثر من 80 شخصا أصيبوا ليلة أمس بجروح بعضها خطرة بجانب الكرخ من بغداد خلال الاحتفال برأس السنة الميلادية بعد استخدام الألعاب النارية والمفرقعات بطريقة عشوائية".



وأوضح خلف أن "قوات الأمن تمكنت من اعتقال عدد من المواطنين ممن أساءوا استخدام المفرقعات والألعاب النارية، التي تسببت بإصابة عدد من المواطنين في منطقة المنصور، حيث استخدمت تلك المفرقعات بطريقة أفقية أوقعت إصابات بين المحتفلين".